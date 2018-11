Wilson Eduardo vê sonho adiado

Wilson Eduardo tomou a decisão de alinhar pela seleção principal de Angola em vez de Portugal, mas a estreia pelos Palancas Negras - que poderia ser hoje com o Burkina Faso - terá de ser adiada.

Tudo porque a Federação Angolana de Futebol (FAF) esperou pelo deferimento da FIFA em relação à entrada do processo de inscrição do jogador no órgão, mas que não chegou a tempo. A FAF havia enviado o processo no início da semana - antes de anunciar a convocação de Wilson para o duplo compromisso frente a Burkina Faso e Botswana - mas a resposta não chegou a tempo de estar disponível para a receção ao Burkina Faso. Assim sendo, o jogador de 28 anos terá que esperar pela estreia, que pode acontecer quarta-feira, contra o Botswana. Um momento pelo qual Wilson anseia.

"Apesar de ter nascido em Portugal, os meus pais são angolanos e estou aqui com o maior orgulho. Espero representar muito bem este país que tanto deu aos meus pais e quero retribuir no relvado", disse o jogador à imprensa angolana, reforçando: "Senti que podia ajudar o país e é isso que vou fazer. Podem esperar de mim profissionalismo e golos. É o que vou tentar fazer, se tiver a oportunidade de jogar."

Para já, Wilson tem dado boas indicações nos treinos dos Palancas Negras. O selecionador Srdjan Vasiljevic até experimentou o futebolista numa linha de quatro no meio-campo, que contou com Fredy (Belenenses), coadjuvando a dupla de avançados em que se insere Gelson Dala (atualmente cedido pelo Sporting ao Rio Ave). Agora, com a ausência de Wilson Eduardo, o selecionador terá de mudar o onze para o duelo com Burkina Faso, inserido na fase de qualificação para a CAN’2019.

Encontro decisivo

Angola tem hoje um jogo que pode ser de tudo ou nada contra o Burkina Faso. É que os Palancas Negras estão em 3º lugar do grupo de qualificação, com seis pontos, a um dos burquinenses (2º). Se o Burkina Faso, orientado por Paulo Duarte, derrotar Angola e a Mauritânia pontuar com o Botswana, Angola fica fora da CAN’2019.