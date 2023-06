Ziyech a caminho do Al Nassr

Com a situação do treinador ainda em aberto, o Al Nassr continua também a trabalhar na contratação de reforços para juntar a Cristiano Ronaldo e companhia. Depois de ter acertado a contratação de Marcelo Brozovic ao Inter por cerca de 23 M€, falta ainda a oficialização da transferência, pois o médio croata ainda não terá dado o sim definitivo à proposta que lhe foi apresentada. Com tudo encaminhado para rumar à Arábia Saudita está também o marroquino Ziyech, de 30 anos. O acordo com o Chelsea está feito há alguns dias e o jogador já acertou igualmente o contrato, válido até 2026, faltando apenas os exames médicos.

William e Griezmann

Outros dois nomes apontados à equipa de CR7 são William Carvalho e Antoine Griezmann. O médio português, de 31 anos, perdeu força nos últimos dias e a imprensa espanhola apontava ontem o Al Rayyan, do Qatar, como outro possível destino. Já o craque francês, de 32 anos, foi abordado por responsáveis sauditas e pode deixar o Atlético Madrid acionando a cláusula rescisão de 25 M€. Um cenário visto com preocupação em Madrid.