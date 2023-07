Al Ahli convence Riyad Mahrez

O Al Ahli chegou a acordo com Riyad Mahrez para que o argelino se torne no próximo craque a fazer as malas para a Arábia Saudita, faltando agora convencer o Manchester City a libertar o jogador. A notícia foi avançada pela 'Sky Sports', a qual frisou que já foram encetadas negociações com o clube inglês. Porém, o processo está longe da conclusão, já que os citizens não fazem intenção de facilitar a saída do avançado que há um ano renovou até 2025 e que na época passada foi opção de Pep Guardiola em 47 jogos (15 golos e 13 assistências). O acordo verbal com o extremo-direito argelino, seduzido por um salário chorudo, será um trunfo para o Al Ahli, que já recrutou o guarda-redes Mendy ao Chelsea e o avançado Roberto Firmino, que deixou o Liverpool a custo zero.