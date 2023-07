Com vida difícil no Bayern, Sadio Mané pode-se juntar a Cristiano Ronaldo no Al Nassr. De acordo com o ‘The Athletic’, um representante do avançado senegalês visitou o estágio da equipa às ordens de Luís Castro no Algarve para discutir as condições do contrato com o clube saudita.





Caso as conversas cheguem a bom porto, não se espera grande resistência do Bayern em vender o dianteiro de 31 anos que chegou à Baviera no último verão proveniente do Liverpool, mas desiludiu com apenas 12 golos marcados em 38 jogos.