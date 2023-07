Allan Saint-Maximin deixa Newcastle e segue para a Arábia Saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista francês Allan Saint-Maximin, de 26 anos, foi confirmado como reforço do Al-Ahli, depois de ter passado as últimas quatro temporadas em Inglaterra, no Newcastle, anunciou este domingo o emblema de Jeddah.

O avançado junta-se a Roberto Firmino (ex-Liverpool), Riyad Mahrez (ex-Manchester City) e Edouard Mendy (ex-Chelsea) nas contratações do Al-Ahli, que esta temporada está de regresso ao primeiro escalão da Arábia Saudita.

Além do Newcastle, Saint-Maximin representou o Nice, o Mónaco, o Saint-Étienne, o Bastia e o Hannover, da Alemanha.

Os valores da transferência não foram oficialmente divulgados, mas a imprensa britânica apontou os 30 milhões de euros pela aquisição do clube saudita ao Newcastle, que tem como dono, precisamente, empresários da Arábia Saudita.