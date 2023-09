Al Ittihad pode descartar Jota

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A imprensa saudita avançou ontem que o português Jota, contratado este verão pelo Al Ittihad, deverá ficar fora dos oito inscritos na liga pelo clube treinado por Nuno Espírito Santo. Com a chegada do brasileiro Luiz Felipe passam a ser 10 os jogadores estrangeiros sob contrato nos campeões sauditas, quando o limite no campeonato são oito. O egípcio Hegazy é um dos descartados e o extremo luso deverá ser o outro, mantendo-se assim o avançado brasileiro Romarinho, que estaria também em dúvida. Grohe, Coronado, Hamdallah, Benzema, Kanté e Fabinho são os outros estrangeiros.