há 2 horas 15:17

Luís Castro garante presença de Ronaldo

Luís Castro dissipou qualquer dúvida que pudesse haver sobre a utilização de Cristiano Ronaldo no jogo de hoje frente ao Al Hilal e que decide o vencedor da Riade Cup. "Ele está pronto para jogar", disse o técnico na antevisão. O craque português sofreu uma lesão muscular que o impediu de participar na digressão do Al Nassr na China e de defrontar o Inter Miami, jogo que era encarado com muita expectativa devido ao reencontro com Messi, algo que não se sucedeu.