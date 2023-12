A ambição sem limites de Cristiano Ronaldo: «No próximo ano vou tentar fazer tudo de novo»

Poucos minutos depois de ter fechado o ano competitivo com mais um golo - na vitória do Al Nassr sobre o Al Taawon -, que elevou a sua conta aos 54, Cristiano Ronaldo mostra-se feliz por aquilo que alcançou, mas já olha para o futuro. Prestes a celebrar o 39.º aniversário, CR7 só pensa em continuar a fazer tudo de novo."Muito feliz. Foi um bom ano para mim, coletivamente e individualmente. Marquei mutios golos, ajudei imenso a equipa, tal como ajudei a Seleção Nacional. Estou orgulhoso. Vou continuar. Sinto-me bem e feliz. No próximo ano vou tentar fazer tudo de novo", garantiu o capitão da Seleção Nacional.Questionado sobre o primeiro ano na Arábia Saudita e pelas declarações que fez na altura - de que seria uma das melhores ligas do Mundo -, o craque português foi claro. "Estou feliz, porque começou comigo, pela decisão que tomei. Ninguém acreditava no que eu disse, mas isso está no passado. O mais importante é a liga crescer. Os jogadores querem vir para cá, porque sabem que a liga é competitiva. O mundo todo vê a nossa liga. É bom, estou feliz. Quero continuar. Espero que, se outros grandes jogadores quiserem bem, serão bem-vindos".A fechar, CR7 explicou o seu segredo e, pela terceira vez, disse... que quer continuar. "Trabalho duro, dedicação. Quero agradecer aos meus colegas, não seria possível sem eles. Aos adeptos, porque seguem-nos para todo o lado. E quero continuar".