A revolta de Luís Castro: «Que a direção do Al Nassr peça à federação para travar este tipo de erros»

Luís Castro não poupou nas críticas à equipa de arbitragem logo após a derrota (0-3) do Al Nassr frente ao rival Al Hilal, orientado por Jorge Jesus. Em declarações no final da partida, o treinador português sublinhou que ficaram dois penáltis por assinalar a favor da sua equipa e que o segundo golo do Al Hilal, o primeiro de Mitrovic na partida, não deveria ter sido validado, alegando existir uma falta sobre Cristiano Ronaldo.





"O mais estranho de tudo foi o árbitro não ter ido ao VAR para ver as imagens [do lance]. Sou o primeiro e último responsável pela derrota de hoje. O campeonato não acabou aqui. Houve dois penáltis que não foram assinalados para o Al Nassr e o segundo golo do Al Hilal não deveria ter sido validado. O mesmo tipo de lance que valeu ao Al Hilal um golo frente ao Al Ittihad na Liga dos Campeões Árabes hoje voltou a acontecer e a contar para eles. É normal o avançado empurrar o nosso jogador, marcar um golo e o árbitro não ver? O VAR precisa de ver isto! Se é para vencer, que o faças merecidamente, com mérito. A derrota de hoje não apaga o que aconteceu na final da Taça dos Clubes Campeões Árabes, em que acabámos com 10 jogadores", vincou o técnico luso, terminando com um pedido à direção do clube: "Espero que a direção do Al Nassr peça à Federação Saudita de Futebol para meter travão neste tipo de erros na arbitragem."