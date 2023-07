'Bomba' de mercado: sauditas dizem que Al Hilal de Jorge Jesus fez proposta por Mbappé

O PSG colocou esta sexta-feira Mbappé à venda e, como era de esperar, alguns dos clubes mais ricos do mundo já meteram mãos à obra. É o caso do Al Hilal de Jorge Jesus que, segundo o portal saudita 'Asharq Al-Awsat', se lançou na luta pelo internacional francês e fez uma proposta, aproveitando o dinheiro que outrora seria utilizado... para contratar Messi.De acordo com a mesma fonte, que não revela valores, o Al Hilal até já tinha sondado Mbappé antes do anúncio do PSG, mas pode agora ver a sua tarefa um pouco mais facilitada, uma vez que o clube gaulês admite vender o jogador.No entanto, o 'L'Équipe' refere que as chances de Mbappé deixar o PSG para rumar a outra equipa que não o Real Madrid são "quase nulas", uma vez que o craque já manifestou a sua intenção de representar os merengues.Caso a mudança para o Al Hilal se concretizasse, Mbappé juntar-se-ia a Jorge Jesus, Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Marega e André Carrillo, algumas das principais figuras da equipa.