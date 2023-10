Al Hilal de Jorge Jesus avança para os 'quartos' na Taça da Arábia Saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, apurou-se esta segunda-feira para os quartos de final da Taça da Arábia Saudita em futebol, com uma vitória por 3-0 sobre o Al Hazm.

Rúben Neves, de grande penalidade, aos 52 minutos, abriu o caminho para a vitória clara do líder da liga saudita, depois de uma primeira parte menos inspirada.

Para os últimos 25 minutos, Jesus lançou no jogo a dupla sérvia Milinkovic-Savic e Aleksandr Mitrovic, que começaram no banco, e isso foi determinante para o avolumar do resultado.

A passe de Michael, Mitrovic fez o 2-0, aos 79', e aos 83' fixou o resultado final em 3-0, através de nova grande penalidade.

Pelo Al Hazm jogou o português Tozé e o brasileiro Bruno Viana, antigo jogador do Sporting de Braga, que viu um golo anulado por fora de jogo.

Também hoje, o Al Kahleej, de Pedro Emanuel, e com Pedro Rebocho, Ivo Rodrigues e Fábio Martins na equipa, afastou no desempate por grandes penalidades - 6-5, após 1-1 - o Damak.

O Al Nassr, de Luís Castro e com Cristiano Ronaldo na equipa, só jogará na terça-feira.