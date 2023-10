Al Hilal de Jorge Jesus bate Ah Ahli e isola-se ainda mais na liderança da Liga saudita

O Al Hilal, equipa orientada de Jorge Jesus, conseguiu esta sexta-feira uma vitória importante na receção ao Al Ahli, por 3-1, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga saudita de futebol.

A formação de Riade - que contou com o português Rúben Neves entre os titulares - entrou na partida praticamente a vencer, com Milinkovic-Savic e colocar o Al Hilal - que se encontra privado de Neymar, devido a lesão do brasileiro - na frente logo no primeiro minuto. Ao minuto 26, Mitrovic teve uma oportunidade soberana para aumentar a vantagem, mas falhou um penálti. Não obstante, nove minutos depois (37') acabaria por redimir-se e fazer mesmo o 2-0.

Na segunda parte, a formação de Jeddah diminuiu a desvantagem aos 58', numa jogada fabricada pelos reforços Mahrez e Saint-Maximin. O ex-Newcastle foi quem apontou o golo, o terceiro da sua conta pessoal no campeonato saudita.

Antes do final da partida, tempo para mais um golo. Desta vez, foi um autogolo de Ibañez (84') a confirmar o resultado final em 3-1.

Com este resultado, a equipa liderada por Jorge Jesus lidera o campeonato com 29 pontos, mais cinco do que o segundo classificado Al Taawon (24), que ontem empatou diante do Al Khaleej.

Amanhã (sábado), o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Otávio e Luís Castro entra em campo frente ao Al Feiha. O encontro tem início agendado para as 16 horas e poderá acompanhar em direto no site de Record.