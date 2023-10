Al Hilal de Jorge Jesus bate Al Khaleej de Pedro Emanuel e segue na liderança da Liga saudita

O Al Hilal, de Jorge Jesus, bateu esta sexta-feira o Al Khaleej de Pedro Emanuel por 1-0 e continua na liderança da Liga saudita, com uma vantagem de três para o segundo colocado, o Al Taawon.O único golo da partida foi apontado por Mitrovic, à passagem da meia hora de jogo (30').Com este triunfo, o Al Hilal chega aos 26 pontos, mais três do que o Al Taawon (2.º) e mais seis do que Al Ittihad (3.º) e Al Fateh (4.º). O Al Nassr de Luís Castro, Ronaldo e Otávio é 5.º, com 19 pontos e menos um jogo.