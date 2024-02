Al Hilal de Jorge Jesus segue imparável

O Al Hilal não abranda o ritmo. Ao vencer (3-1) o Al Raed, a equipa de Jorge Jesus e Rúben Neves (titular) chegou à 22ª vitória seguida em todas as competições e repôs a vantagem de 7 pontos na liderança da liga saudita. Com um bis de Mitrovic (3’ e 29’ pen.) a abrir – o sérvio já leva 19 golos no campeonato, apenas menos dois do que Cristiano Ronaldo – tudo ficou mais fácil. Koulibaly deu ainda mais tranquilidade ao Al Hilal na segunda parte. "Sabia que não podíamos ter ritmo de jogo alto em 90 minutos porque jogámos no Irão há três dias, por isso depois do 3-0 os nossos jogadores acabaram por gerir o jogo", explicou Jesus no final, antes de salientar: "Nunca tive, em tantos anos de treinador, 22 vitórias consecutivas ou 30 jogos seguidos sem perder. Mas o que interessa é ganhar a Liga e a Champions. Não interessa recordes sem ganhar os títulos."

Em ação esteve ainda o campeão Al Ittihad (sem Jota), que venceu (1-0) o Al Riyadh no regresso de Benzema à equipa - o francês não jogava desde 26 de dezembro.