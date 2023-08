Al Hilal e Al Itthiad goleiam em jogos com muitas incidências

O Al Hilal, de Jorge Jesus, e o Al Itthiad, de Nuno Espírito Santo, golearam fora por 4-0 nos respetivos jogos desta quinta-feira, a contar para a 3.ª jornada da Liga saudita.A equipa do antigo técnico de Benfica e Sporting, com Rúben Neves a titular, bateu o Al Raed por 4-0, num jogo onde ambas as equipas acabaram reduzidas a dez jogadores. O médio português assistiu para o golo inaugural do encontro na estreia de Mitrovic a marcar pelo Al Hilal (42'). Já na 2.ª parte, Al Dawasari aumentou a vantagem da formação de Riade de penálti (56') e bisou aos 69'. Al Hamdan fixou o resultado final aos 89 minutos, já depois de Milinkovic Savic ter sido expulso , após agredir um adversário (76') e de Oumar González ter visto o segundo amarelo (78') e também deixar o Al Raed com dez jogadores.Já o Al Itthiad goleou na visita ao Al Riyad por 4-0, num encontro onde a formação da casa falhou um penálti perto do fim. Benzema colocou a equipa de Nuno Espírito Santo em vantagem logo aos 17 minutos e Abderrazak Hamdallah aumentou a vantagem de penálti aos 25'. O avançado marroquino bisou em cima do intervalo (45'+10), deixando os visitantes com uma vantagem confortável. Já no segundo tempo, Al Abbas permitiu a defesa de Marcelo Grohe na conversão do penálti aos 89 minutos e Al Amri fechou o resultado final em 4-0 aos 90'+4, a passe de Benzema. De referir que o português Jota foi lançado a jogo por Nuno Espírito Santo aos 67 minutos para o lugar de Romarinho.Após somar a terceira vitória em outros tantos jogos na Liga saudita, o Al Itthiad lidera a competição a par do Al Ahli, ambos com nove pontos. Em 3.º lugar surge o Al Hilal com sete pontos, fruto de duas vitórias e um empate, averbado na ronda anterior diante do Al Feiha.