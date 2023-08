Al Hilal e Al Ittihad vencem na 4.ª jornada da Liga saudita: Jota marcou pela equipa de Espírito Santo

O Al Hilal, de Jorge Jesus, e o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, venceram os respetivos jogos desta segunda-feira, a contar para a 4.ª jornada da Liga saudita. A formação orientada pelo antigo treinador de Benfica e Sporting bateu o Al Ettifaq em casa por 2-0, enquanto a equipa do ex-técnico do FC Porto derrotou fora o Al Wehda por 3-0, com o português Jota a estrear-se a marcar.Rúben Neves voltou a ser titular pelo Al Hilal, que já vencia o Al Ettifaq por 2-0 ao intervalo. Malcom inaugurou o marcador aos 24 minutos, a passe de Mitrovic, e Salem Al Dawsari aumentou a vantagem da equipa de Jorge Jesus aos 41'. Abdullah Al Hamdan ainda fez o terceiro aos 90', mas o golo foi anulado por fora de jogo.Já o Al Ittihad só conseguiu desatar o nó frente ao Al Wehda na 2.ª parte, numa altura em que Benzema já tinha saido por lesão (42'). Jota entrou para o lugar do internacional francês e fez o gosto ao pé aos 67 minutos, pouco depois de Romarinho ter aberto o ativo (63'). Igor Coronado fixou o resultado final em 3-0 aos 73 minutos.Com este resultado, o Al Ittihad mantém o registo perfeito, com quatro vitórias em outros tantos jogos, e lidera com 12 pontos, enquanto o Al Hilal subiu ao 2.º lugar à condição com 10 pontos, mais um do que o Al Ahli que só joga amanhã.