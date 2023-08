Al Hilal faz oferta por Neymar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Hilal terá apresentado uma proposta gigante a Neymar, avançado brasileiro que não faz parte dos planos de Luis Enrique no Paris Saint-Germain. Segundo Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o emblema treinado por Jorge Jesus terá endereçado a oferta nas últimas horas. Neymar sentir-se-á tentado com a possibilidade de rumar à Arábia Saudita, onde se encontram Cristiano Ronaldo e Benzema, entre outros.