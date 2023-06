Al Hilal quer dispensar Marega

O Al Hilal pretende dispensar Moussa Marega este verão, adiantou o canal de televisão 'Alkass'. Apesar de ter mais uma época de contrato, a intenção dos responsáveis do clube de Riade é deixar o antigo avançado de FC Porto, V. Guimarães e Marítimo, de 32 anos, sair no imediato.Esta vontade está relacionada com a remodelação profunda que o emblema da Arábia Saudita está a promover, com a chegada de novos craques oriundos da Europa, como Rúben Neves (Wolverhampton) e Kalidou Koulibaly (Chelsea), abrindo assim vaga para um ataque ao mercado ainda mais vasto.Segundo a mesma fonte, tanto Marega como o Al Hilal não receberam ainda qualquer proposta pelo franco-maliano.