Al-Ittihad acerta empréstimo de Jota mas transferência falha... por minutos

O futuro de Jota no Al-Ittihad continua incerto, pois segundo a imprensa do país o avançado português que o clube árabe contratou ao Celtic por quase 30 milhões de euros não deverá ser inscrito no campeonato, uma vez que a equipa treinada por Nuno Espírito Santo tem nesta altura excesso de estrangeiros.O jornal Asharq Al-Awsat conta que Jota - considerado pelos adeptos um nome 'pouco sonante' - esteve muito perto de ser emprestado ao Al-Ettifaq, poucos instantes antes do fecho do mercado.Segundo aquela publicação, o acordo entre os dois clubes aconteceu meia hora antes do encerramento das transferências na Arábia Saudita e não houve tempo para registar a documentação no sistema da FIFA.Com a chegada do brasileiro Luiz Felipe passam a ser 10 os jogadores estrangeiros sob contrato nos campeões sauditas, quando o limite no campeonato são oito.O egípcio Hegazy é um dos descartados e o extremo luso deverá ser o outro, mantendo-se assim o avançado brasileiro Romarinho, que estaria também em dúvida. Grohe, Coronado, Hamdallah, Benzema, Kanté e Fabinho são os outros estrangeiros.