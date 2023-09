Al Ittihad de Nuno Espírito Santo bate Al Akhdoud e lidera Liga saudita à condição

Num duelo de treinadores portugueses, o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, venceu esta quinta-feira em casa do Al Akhdoud, de Jorge Mendonça, por 1-0, em jogo a contar para a 6.ª jornada da Liga saudita, e subiu ao 1.º lugar da competição à condição.O único golo do encontro foi da autoria de Karim Benzema, ao minuto 72, após assistência de Haroune Camara.O Al Akhdoud, que contou pela primeira vez com Saviour Godwin, ex-Casa Pia, no onze titular, ainda tentou reagir, mas acabou por não conseguir evitar a derrota.Com esta vitória o Al-Ittihad ascende ao primeiro lugar do campeonato saudita ainda que à condição – Al Hilal, de Jorge Jesus, e Al Taawon estão a dois pontos e com um jogo a menos -, com 15 pontos em seis jogos. Já a equipa orientada por Jorge Mendonça é 13.ª, com quatro pontos ao fim de seis partidas.