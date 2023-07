Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo entra a ganhar na época oficial e com Benzema em grande

Em jogo a contar para a fase de grupos da Taça dos Clubes Campeões Árabes o Al-Ittihad venceu fora de casa (1-2) o ES Tunis, da Tunísia. A equipa de Nuno Espírito Santo começa assim a época oficial da melhor forma possível.A formação da Tunísia até marcou primeiro (26'), mas Abderrazak Hamdallah (35') e Karim Benzema (55') deram a volta ao resultado. O antigo craque do Real Madrid fez a assistência para o primeiro golo do Al-Ittihad e ainda se estreou a marcar. Quanto às outras estrelas da equipa, o português Jota foi titular e Kanté entrou na 2ª parte.Na Taça dos Clubes Campeões Árabes participam as melhores equipas do mundo árabe, incluindo clubes africanos e asiáticos. Na edição deste ano 16 clubes estão em competição na fase de grupos da prova. Esta quinta-feira, o Al Hilal de Jorge Jesus estreou-se com um empate (0-0) e amanhã o Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, entra em ação.