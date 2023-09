Al Ittihad de Nuno vence com reviravolta e assume liderança da Liga saudita

O Al Ittihad é o novo líder da Liga saudita. Esta quinta-feira, depois do empate do Al Hilal , a formação comandada por Nuno Espírito Santo 'apenas' tinha de vencer diante do Al Fateh para assumir o topo da tabela e foi isso mesmo que fez. Triunfou em casa por 2-1, isto apesar de até ter começado a partida em desvantagem, com o golo de Marwane Saâdane, à meia hora. Contudo, a equipa do técnico luso conseguiu a reação rapidamente, fazendo a reviravolta ainda na primeira metade, por intermédio de Romarinho (38') e N'Golo Kanté (45'+1).A equipa de Nuno tem agora 18 pontos, podendo ser igualada no topo pelo Al Ahli, que apenas joga na sexta-feira, diante do Al Nassr de Cristiano Ronaldo.