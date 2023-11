Al Ittihad é hipótese para Vítor Pereira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vítor Pereira está a ser apontado como possível sucessor de Nuno Espírito Santo ao leme do Al Ittihad, atual 5º classificado na liga da Arábia Saudita a 11 pontos (35/24) do líder Al Hilal de Jorge Jesus.Haverá até conversações com o treinador português, sem clube desde que deixou o Flamengo a 10 de abril.