Al-Khaleej de Pedro Emanuel vence e apura-se para os 'oitavos' da Taça do Rei

O Al-Khaleej, treinado pelo português Pedro Emanuel, qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos-de-final da Taça do Rei da Arábia Saudita, ao vencer o Al-Adalah, da 2.ª Liga saudita, por 2-0.O primeiro golo da equipa de Pedro Emanuel foi marcado pelo médio português Ivo Rodrigues, ex-Famalicão, aos 36 minutos, vantagem mínima que prevaleceu até aos 90+6, quando o médio togolês Samsondin Ouro fez um autogolo e fixou o resultado final.

Além de Ivo Rodrigues, que foi substituído por Hassan Al Majhad, aos 79 minutos, alinhou pelo Al-Khaleej outro português, Fábio Martins, que seria também substituído pelo alemão Khaled Narey, aos 46, enquanto o seu compatriota Pedro Rebocho não chegou a sair do banco.

Com este triunfo, o Al-Khaleej, atual 10.º classificado da Liga saudita, que é liderada pelo Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo, com 18 pontos, garantiu o apuramento para os oitavos-de-final da Taça do Rei.

Noutro jogo dos 16 avos-de-final da Taça do Rei, o Al-Akhdoud, treinado pelo português Jorge Mendonça, foi eliminado pelo Al-Fateh, que venceu por 3-1.