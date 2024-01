Al Kholood contrata Nikola Stojiljkovic

Nikola Stojiljkovic, que, em Portugal, representou Sp. Braga, Boavista e Farense, vai assinar um contrato, válido por uma época e meia, com o Al Kholood, da 2ª Liga da Arábia Saudita. O avançado sérvio, de 31 anos, encontrava-se ligado Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos, e vai tentar ajudar a formação treinada pelo português Fabiano Flora a garantir a promoção ao principal escalão do futebol saudita.Quatro vezes internacional pela Sérvia, Stojiljkovic notabilizou-se, sobretudo, ao serviço do Sp. Braga, pelo qual, na primeira época, marcou 15 golos e fez duas assistências em 46 jogos. Foi precisamente nessa altura (2015/16) que o atacante contabilizou o primeiro dos quatro jogos realizados pela seleção principal daquele país da antiga Jugoslávia. De referir que Stojiljkovic também foi internacional pela Sérvia nas camadas jovens (sub-17, sub-19 e sub-21).Al Kholood, onde atua o português Afonso Taira ocupa atualmente o 3.º lugar da Division One da Arábia Saudita, a 9 pontos do líder, Al-Qadisiyah.