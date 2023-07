Al Nassr agradece estadia em Portugal: «Obrigado a todos pela hospitalidade e receção»

Através de uma curta nota publicada nas redes sociais, o Al Nassr, clube atualmente orientado pelo português Luís Castro e que conta ainda com o craque Cristiano Ronaldo no plantel, agradeceu a "hospitalidade e receção" dos portugueses durante o período em que a equipa esteve a estagiar no Algarve. "Para todos os portugueses: obrigado a todos pela hospitalidade e receção desde a nossa chegada ao vosso país", pode ler-se.

O clube de Riade, que foi goleado nos dois particulares realizados no Troféu do Algarve - primeiro contra o Celta (5-0) e depois diante do Benfica (4-1) -, realizou esta sexta-feira a última sessão em Faro, antes de partir para o estágio de pré-época no Japão.