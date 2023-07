Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo já está no Japão

Depois do estágio no Algarve, no qual disputou 4 particulares (duas vitórias e duas derrotas), o Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo aterrou ontem no Japão para cumprir o resto do programa de pré-época. O craque luso centrou grande parte das atenções, mas não foi o único. É que Alex Telles (ex-FC Porto) também viajou com o grupo, isto apesar de ainda não ter sido oficializado como reforço. Na terça-feira, o Al Nassr defronta o PSG e dois dias depois joga com o Inter.

JJ apresenta-se aos adeptos

Quanto ao Al Hilal de Jorge Jesus mede hoje forças com o Kuwait SC, naquele que será o último particular de pré-época e que servirá para apresentar o técnico e o trio de reforços (Rúben Neves, Koulibaly e Milinkovic-Savic) aos adeptos.