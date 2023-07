Al Nassr já está no Algarve para arrancar a pré-época

Sem as principais estrelas e sem o novo treinador, Luís Castro, que ainda não foi oficialmente anunciado, a chegada do Al Nassr ao Algarve para um estágio de pré-época de três semanas, que inclui quatro jogos de preparação, passou quase despercebida no Aeroporto de Faro. A comitiva saudita, que saiu de Riade e fez escala em Palma de Maiorca, chegou por volta das 18h35 e dirigiu-se de imediato para o resort de Albufeira onde ficará instalada até 21 de julho.

Se Anderson Talisca, ex-jogador do Benfica, deverá integrar o estágio ainda esta semana, o português Cristiano Ronaldo e o croata Brozovic, o mais recente reforço do Al Nassr [ver página seguinte], só estarão disponíveis na próxima semana, uma vez que ainda gozam férias depois de terem jogado pelas respectivas seleções no fecho da última temporada.

As duas principais estrelas serão, por isso, cartas fora do baralho de Luís Castro para a primeira partida de preparação inserida no estágio algarvio, frente ao Alverca, da Liga 3, e marcada para o Estádio Municipal de Albufeira, na próxima segunda-feira. Depois, segue-se o encontro com o Farense, no dia 14, no Estádio Algarve, recinto que também acolhe os dois jogos do Al Nassr no âmbito do Troféu do Algarve, contra Celta de Vigo (17) e Benfica (20).



Castro chega nas próximas horas



Proveniente do Brasil, Luís Castro junta-se hoje à comitiva do Al Nassr, que se encontra a estagiar na região de Albufeira. Apesar de não ter sido ainda oficializado como o novo treinador do emblema de Cristiano Ronaldo, situação que deve ocorrer a todo o momento, o português de 61 anos pode até ministrar já hoje o primeiro treino à nova equipa.



O luso deixa o Botafogo na liderança isolada do Brasileirão e abraça um projeto no Médio Oriente que lhe irá proporcionar um ordenado principesco, 6 milhões de euros limpos por ano. Luís Castro terá a oportunidade de treinar CR7, chegando a um clube que vem apostando forte nas contratações. O objetivo é claro: conseguir a hegemonia na Arábia.