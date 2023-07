Al Nassr oferece 40 milhões por Sadio Mané

O Al Nassr materializou o interesse em Sadio Mané na forma de uma proposta de 40 M€ que, segundo a imprensa inglesa, chegou ontem às mãos dos dirigentes do Bayern. Depois de Marcelo Brozovic, Alex Telles e Seko Fofana, o técnico português Luís Castro fica mais perto de receber outro craque para juntar a Cristiano Ronaldo.

O avançado senegalês chegou a Munique com a missão de fazer esquecer Lewandowski, mas ficou muito aquém das credenciais que mostrara em Liverpool. Marcou 12 golos e ainda se envolveu em desentendimentos com Julian Naggelsmann (ex-treinador do Bayern) e com o colega Leroy Sané. Motivos que o colocam na porta de saída do clube, tal como já sugeriu o treinador Thomas Tuchel. "Teve uma época desapontante e a concorrência é forte. Não vai ser fácil para ele", atirou na semana passada.

Ora, o Al Nassr surge como solução para o jogador de 31 anos e acena com 40 M€ que deverão ser suficientes para convencer os bávaros. Já Mané terá a sua espera um contrato a rondar os 39 M€ por época, o dobro do que aufere na Alemanha.

As contratações do Al Nassr prometem não ficar por aqui, já que, insiste a imprensa inglesa, Cristiano Ronaldo está apostado em convencer outro ex-colega no Man. United a mudar-se para Riade, depois de Alex Telles. No caso, o central Eric Baily.

Teste de fogo com o PSG

Depois do Algarve, o Al Nassr está agora no Japão e esta manhã (11h20) defronta o PSG. CR7 será opção para Luís Castro e nos parisienses podem atuar Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanches e Shérif Nhaga.