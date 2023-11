há 1 horas 17:45

Luís Castro apenas focado em garantir o apuramento

O treinador do Al Nassr garantiu na conferência de antevisão ao encontro que não está a pensar no jogo frente ao Al Hilal, líder do campeonato saudita, na próxima sexta-feira.

"O meu pensamento está apenas no encontro frente ao Persepolis", garantiu o técnico português.



Também Otávio esteve presente na conferência de imprensa e destacou: "Não sou uma estrela mas estou numa equipa de estrelas"