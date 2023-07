Al Nassr vence Alverca na estreia de Luís Castro: Talisca marcou um dos golos

O Al Nassr bateu esta segunda-feira o Alverca por 2-0, na estreia de Luís Castro no comando técnico do clube saudita, que não contou com Cristiano Ronaldo visto que o português só esta semana se junta à equipa.Num particular disputado no Municipal de Albufeira, Abdulfattah Adam colocou o Al Nassr em vantagem logo aos 7 minutos e Talisca fixou o resultado final já na 2.ª parte (59').O Al Nassr tem novo particular agendado para sexta-feira, dia 14, desta feita diante do Farense.