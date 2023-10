Alerta Al Nassr: Sauditas querem juntar De Bruyne a Cristiano Ronaldo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os milhões sauditas estão aí para serem usados e é isso que a direção do Al Nassr deverá fazer para tentar resgatar o internacional belga Kevin De Bruyne ao Manchester City, juntando-o assim ao português Cristiano Ronaldo.

De acordo com a imprensa inglesa, o clube saudita já terá colocado em marcha uma operação de charme junto do agente do médio belga, de forma a entender se existe alguma abertura para uma eventual transferência.

O craque da equipa de Pep Guardiola tem contrato até 2025, mas os sauditas pretendem que De Bruyne chegue antes dessa data à companhia de Ronaldo, podendo avançar para reuniões exploratórias muito em breve.