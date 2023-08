Ambiente de cortar à faca no Al Ittihad: Benzema e Nuno Espírito Santo de costas voltadas

O Al Ittihad parece que está a ferro e fogo por estes dias na Arábia Saudita. O 'Al-Sharq Al-Awsat' revela que Karim Benzema, contratação sonante do campeão saudita este verão, e o treinador Nuno Espírito Santo estão de costas voltadas.





A relação entre o avançado francês e o técnico português é muito tensa, tudo por causa da forma como o técnico supostamente trata o ex-jogador do Real Madrid.Nuno Espírito Santo terá deixado claro aos responsáveis da equipa que Benzema não se enquadra no seu estilo de jogo e "não pediu a sua contratação" este verão. O próprio jogador terá comentado o seu desconforto com o intermediário que o levou para a Arábia Saudita, a quem terá pedido para encontrar uma solução.Além disso, o avançado francês, que não marcou qualquer golo nas duas primeiras jornadas do campeonato, não terá gostado do facto de o treinador não lhe ter dado a braçadeira de capitão, preferindo atribuí-la a Romarinho e a Ahmed Sharahili.Recorde-se que da Arábia surgiram também notícias que Jota, internacional português contratado ao Celtic este verão, por 30 milhões de euros, deverá ser emprestado a outro clube saudita. Os adeptos do Al Ittihad alegadamente consideram a contratação do avançado pouco sonante.