Aniversariante Cristiano Ronaldo disponível para ir a jogo frente ao Al Hilal de Jorge Jesus

O aniversariante Cristiano Ronaldo - completa hoje 39 anos - está muito perto do regresso à ação. Após falhar o jogo de preparação frente ao Inter Miami, o astro português tem dado boas indicações nos treinos e tudo indica que estará disponível para o duelo com o Al Hilal de Jorge Jesus, na próxima quinta-feira, naquele que será o último jogo de preparação antes do regresso das provas oficiais – que, no caso do Al Nassr, será no dia 14, frente ao Al Fayha no oitavos de final da Liga dos Campeões Asiática.