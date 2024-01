Benzema não se apresentou no Al Ittihad e foi punido por Marcelo Gallardo

A imprensa espanhola avançou que Karim Benzema não se apresentou no regresso ao trabalho do Al-Ittihad e foi punido por Marcelo Gallardo. O treinador argentino vai deixar o astro francês fora da digressão ao Dubai para preparar o recomeço do campeonato da Arábia Saudita, que está parado devido à Taça da Ásia. O clube ainda não comentou a situação do avançado.

Recorde-se que Benzema, capitão e principal figura do Al Ittihad, falhou os últimos três treinos da equipa por ter viajado para Madrid. E, de acordo com a imprensa, o jogador de 36 anos não justificou as ausências.