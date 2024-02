Benzema termina com os rumores sobre possível saída do Al Ittihad: «Aqui sinto-me em paz»

Recorrentemente apontado à saída do Al-Ittihad e do futebol saudita, Karim Benzema quebrou esta sexta-feira o silêncio quanto ao seu futuro. Em entrevista à 'GQ Middle East', o avançado franco-argelino revelou estar comprometido com o projeto saudita, do qual acumula funções não só como futebolista mas também como embaixador do campeonato e do país, assumindo sentir-se em paz num país muçulmano.





"É um novo desafio que me agrada - um projeto a longo prazo e num país muçulmano. Não sou apenas um jogador de futebol aqui na Arábia Saudita, sou também um embaixador. Estou aqui para trazer grandes jogadores europeus, num futuro próximo, mesmo que já existam grandes jogadores na liga saudita. O nosso desafio é colocá-la ao mesmo nível das ligas europeias", começou por dizer o internacional pela França, antes de abordar o futuro da carreira: "O tempo dirá [o que vai suceder-se], mas serei eu a escolher quando é que a minha carreira vai terminar ou não. Mas gostava de ser recordado como alguém que começou de baixo e trabalhou sozinho para chegar ao topo, apesar de todos os obstáculos que enfrentei, algo que me deixa verdadeiramente orgulhoso."

E concluiu: "Como muçulmano, quando estamos em Meca sentimo-nos em paz. É um lugar excecional. Sinto-me em paz aqui."