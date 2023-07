Brozovic no Al Nassr para o lugar de Luiz Gustavo

Depois de muitos avanços e recuos, Marcel Brozovic vai mesmo ser jogador do Al Nassr. O médio internacional pela Croácia completou os exames médicos em Paris, na sexta-feira, e ontem o emblema saudita chegou finalmente a acordo com o Inter: o negócio vai ser feito por 18 milhões de euros e o jogador de 30 anos vai assinar um contrato válido por três anos.

A contratação do capitão que liderou o Inter até à final da última edição da Liga dos Campeões fica completa no dia em que o Al Nassr anunciou a saída de três jogadores, com destaque para o médio defensivo Luiz Gustavo, que ‘abre’ assim espaço para a entrada de Brozovic. Para além do brasileiro, também o central espanhol Álvaro González deixa o clube, enquanto o saudita Hamad Al-Mansour vai ser emprestado ao Al Okhood, equipa que subiu à primeira divisão na temporada passada pelas mãos do treinador português Jorge Mendonça.

Bounou na lista

As contratações não ficarão por aqui e, após o final do empréstimo do guardião Rossi – entretanto assinou pelo Flamengo –, o Al Nassr já escolheu o substituto: Bounou. Para além dos sauditas, Manchester United e o Tottenham também estão na corrida e, por isso, o Sevilha já definiu o preço: 30M€.