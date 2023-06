Brozovic vai juntar-se a Cristiano Ronaldo no Al Nassr

Marcelo Brozovic prepara-se para trocar o Inter pelo Al Nassr de Cristiano Ronaldo, devendo a negociação ter o seu epílogo hoje, dia em que uma delegação do clube da Arábia Saudita chega a Milão.

O médio croata de 30 anos tem contrato com o emblema italiano até 30 de junho de 2026, mas não resistiu ao chamamento dos milhões do Médio Oriente. Segundo o ‘AS’, o Al Nassr irá pagar-lhe um salário anual de 20 milhões de euros durante três épocas. O Inter irá encaixar 23 milhões de euros, estando já a pensar em atacar Davide Frattesi (Sassuolo) para preencher a vaga deixada pela saída do balcânico.

Xavi Hernández, treinador do Barcelona, queria ver Marcelo Brozovic com a camisola blaugrana, mas foi totalmente ultrapassado pelo ‘peso do dinheiro’. Acontecera-lhe algo semelhante com Rúben Neves, que assinou pelo Al Hilal e permitiu ao Wolverhampton um encaixe de 55 milhões de euros.

O Al Nassr deve, por outro lado, fechar hoje ou amanhã a contratação de Hakim Ziyech, extremo-direito do Chelsea, que contribuirá também para um significativo aumento de qualidade da equipa de CR7.

Koulibaly e Mendy

O central Kalidou Koulibaly foi oficializado como reforço do Al Hilal de Rúben Neves, proporcionando ao Chelsea um encaixe de 25 milhões de euros. O Al Ahli não quis ficar atrás e pode selar em breve a captura do guardião Edouard Mendy (Chelsea), que realiza hoje exames médicos.