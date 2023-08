CBF contra Jesus devido a Neymar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contraria Jorge Jesus e garante que Neymar estará em condições de jogar pela seleção nos compromissos de setembro. Segundo a imprensa brasileira, os responsáveis da CBF garantem que os contactos que mantêm com o jogador e respetiva equipa médica indicam que estará em condições para defrontar Bolívia (dia 9) e Peru (13). Versão que choca com as declarações de Jorge Jesus, que questionou a opção de Fernando Diniz em convocar o avançado. "Não tem condições de treinar, quanto mais jogar. Não sei porque é que está na convocatória do Brasil. Não vejo justificação nenhuma", referiu o técnico.