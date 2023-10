Cristiano Ronaldo: «Continuarei a jogar esta época e na próxima, depois olharei para o meu corpo»

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo marcou de livre na vitória do Al Nassr por 2-1 frente ao Damak e passou a somar 41 golos no ano civil e 860 na carreira."Os fãs fazem-me feliz e eu faço-os felizes. Tenho 38 anos e continuo a ajudar e a ser útil à equipa. Tenho de estar grato por isso. O que me trouxe até ao topo foi o trabalho árduo, mas sem a minha equipa nada disto teria sido possível. Continuarei a jogar esta época e na próxima. Depois olharei para o meu corpo para ver se posso ou não continuar. O jogo? Foi difícil, especialmente por ter surgido após os jogos das seleções e consequentes viagens", sublinhou no final do jogo.Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo também fez questão de agradecer o apoio dos adeptos.