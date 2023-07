Cristiano Ronaldo: «Fala-se de muitos jogadores. Eu não falo porque não sou agente»

À margem do jogo com o Farense, que o Al Nassr venceu por 5-1 , Cristiano Ronaldo abordou os rumores de mercado do clube saudita, nomeadamente a possível chegada de Otávio."Fala-se de muitos jogadores, eu não falo porque não sou agente. Fala-se do Otávio, como mais 10 ou 15 que têm falado, ainda não há novidades. Obviamente vamos reforçar a equipa, mas não há nomes ainda", garantiu o craque do Al Nassr, que se mostrou entusiasmado com o início da Liga saudita."Não só com o [Jorge] Jesus, mas com todas as equipas boas da Arábia Saudita. Como viram, não só pelo jogo de hoje, mas já tinha dito há seis meses que era uma Liga que ia crescer. Este ano vai ser competitiva pelos jogadores que tem. Vai ser interessante. Vamos preparar da melhor maneira para fazer uma boa liga quando começar", frisou o avançado, que em seguida, uma vez mais questionado sobre Otávio, negou qualquer acordo fechado."Totalmente mentira. Lançam a notícia, mas não há nada finalizado. O Al Nassr já teve dez jogadores que iam para lá e não se viu nada. Sabemos que vamos reforçar, isso é claro, mas ainda nada em concreto".Houve ainda espaço para uma questão sobre o retorno de Di María, um ex-colega no Real Madrid, ao Benfica, mas CR7 não quis responder. "Não vou comentar outras equipas. Se fizesse pergunta do Sporting respondia... Gyokeres? Não vou comentar! As coisas correm bem, temos staff português e estamos felizes. Concentrar na pré-época".