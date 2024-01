Cristiano Ronaldo falha duelo com Messi: 'última dança' fica para depois

Luís Castro, treinador do Al Nassr, revelou que Cristiano Ronaldo vai falhar o jogo com o Inter Miami de Lionel Messi, um duelo que estava a ser aguardado com grande expectativa."Cristiano Ronaldo encontra-se na parte final da recuperação para juntar-se ao grupo. Veremos se nos próximos dias pode começar a trabalhar com a equipa. Estará ausente do jogo", garantiu o treinador do Al Nassr.Recorde-se que a Riade Cup tinha como cabeça de cartaz aquele que poderia ser o último jogo entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, mas o tão aguardado encontro, apelidado de ‘The Last Dance’ [A Última Dança], terá de ficar para depois.