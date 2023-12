Cristiano Ronaldo imparável: «Com fome de mais»

Cristiano Ronaldo voltou, uma vez mais, a estar em grande na terceira vitória consecutiva no campeonato do Al Nassr, desta feita frente ao Al Ettifaq (3-1) . O internacional português esteve em destaque no 2º tempo com um golo e uma assistência e Alex Telles assinou uma obra prima, que permitiram à equipa de Luís Castro cimentar o 2º lugar e repor a diferença de 10 pontos para o líder Al Hilal, de Jorge Jesus, um feito que CR7 não deixou de destacar."Terceira vitória consecutiva! Estamos com fome de mais, vamos continuar Al Nassr", escreveu no Instagram.Com o golo ao Al Ettifaq, Cristiano Ronaldo reaproximou-se de Mbappé na lista de melhores goleadores no ano civil de 2023. O português passa a contar com 51 golos, menos um do que o francês (52) que bisou no triunfo (3-1) do PSG sobre o Brest na última quarta-feira. Por perto estão ainda Harry Kane, também com 51 golos entre Tottenham e Bayern, e Erling Haaland, que soma 50 tentos pelo Man. City. A favor de CR7 joga o facto de ainda ter dois jogos - Al Ittihad (26) e Taawon (30) - para dilatar a contagem, enquanto Mbappé e Kane já fecharam o ano nos respetivos clubes. Haaland terá dois jogos - Everton (27) e Sheffield (30) - se recuperar da lesão no pé que o afasta desde o início do mês."Tem sempre impacto. Não duvido que vá ser o jogador com mais golos este ano, o que é assinalável para alguém da idade dele", destacou Luís Castro.