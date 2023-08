Dono do Al Hilal coleciona milhões e polémicas: da compra de castelo em França à acusação da CIA

Mohammad bin Salman, dono do Al Hilal, é um dos homens mais ricos do Mundo mas não deixa de acumular polémicas. A sua fortuna, estimada em muitos milhões de dólares, já o colocou em 8.º lugar na lista das pessoas mais poderosas do Mundo, segundo a Forbes.Foi a bordo do seu avião particular, um possante Boeing 747 avaliado em 500 milhões de euros, que Neymar chegou à Arábia Saudita, para se apresentar na equipa treinada por Jorge Jesus. O príncipe herdeiro do país, atual primeiro ministro, lidera também o fundo de investimento da Arábia Saudita que comprou o Al Hilal.Mas Mohammad bin Salman não está isento de polémicas, conforme recorda o 'Globo Esporte'. O governante é acusado pela CIA de ter mandado assassinar o jornalista Jamal Khashoggi, opositor do governo saudita, acusações que negou, mas acabou por assumir "responsabilidade".Como líder do país terá arquitetado a intervenção no Yemen, vizinhos da Arábia Saudita que vivem uma grave crise humanitária, além de alegadamente ter ordenado a prisão do Primeiro Ministro libanês, Saad Hariri, em 2017, bem como a perseguição a feministas entre 2018 e 2019, com a prisão de várias ativistas.Mas Mohammad bin Salman, filho do rei, Salman bin Abdulaziz, gosta de excentricidades e não costuma fazer poupanças. Em 2015, por exemplo, comprou o castelo Luís XIV, em Versalhes (França), por 300 milhões de dólares, tornando a propriedade - com uma área de 7 quilómetros quadrados, num terreno de 23 hectares - na casa mais cara da história até então.O dono do Al Hilal coleciona arte, é dono de um quadro de Leonardo da Vinci que comprou por 450 milhões de dólares em 2017, num leilão, e de um dos maiores iates privados do Mundo, com 134 metros de comprimento. Há que diga que o quadro de Da Vinci se encontra neste barco.