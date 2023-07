Efeito Cristiano Ronaldo: Al Nassr vai passar a equipar Nike

O Al Nassr anunciou esta noite que a partir da temporada 2022/23 passará a utilizar equipamentos Nike, numa mudança que muito terá a ver com a chegada de Cristiano Ronaldo ao clube no início do ano.Até agora, a equipa de Riade, que passará a ser orientada por Luís Castro, vestia equipamentos da marca saudita Duneus, algo que mudará já a partir das próximas semanas, nomeadamente na digressão que o clube fará no Japão, no final do mês, onde pela primeira vez vestirá Nike.