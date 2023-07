Escoceses dizem que Jota vai ganhar 230 mil euros por semana na Arábia Saudita

200 mil libras por semana. Qualquer coisa como 232 mil euros. Será este o salário de Jota nos sauditas do Al-Ittihad, segundo adianta o 'Scottish Sun'. De acordo com a referida publicação, a mudança do português rumo ao futebol saudita já está fechada e o jogador de 24 anos encontra-se neste momento no Dubai a concluir os exames médicos antes da oficialização da transferência.Segundo o mesmo jornal, o Al-Ittihad irá pagar 25 milhões de libras (29 milhões de euros) pelo português, sendo que desta verba o Celtic irá encaixar cerca de 19 milhões de euros, já que o restante será para o Benfica. Isto porque o clube da Luz ainda detinha 30% do passe do jogador, o que lhe renderá 8,7M€, e ainda terá a receber cerca de 1M€ via Mecanismo de Solidariedade da FIFA.No clube saudita, para lá de ser orientado pelo português Nuno Espírito Santo, Jota irá juntar-se a duas figuras fortes do futebol europeu que se mudaram neste defeso para o clube: os franceses Karim Benzema e N'Golo Kanté.