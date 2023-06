Falhada a transferência de Ziyech, Al Nassr 'vira-se' para Bernardo Silva

Depois do Al Hilal, Bernardo Silva soma esta sexta-feira mais um interessado no futebol saudita. Segundo a 'CBS Sports', depois de ver falhada a transferência de Hakim Ziyech do Chelsea, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo prepara-se para avançar com tudo para a contratação do até então jogador do Manchester City.

A mesma fonte acrescenta que o clube de Riade espera que Cristiano Ronaldo funcione como uma espécie de 'wingman', na tentativa de convencer o compatriota e colega de Seleção a mudar-se para a Arábia Saudita.





Na última temporada, Bernardo Silva conquistou a Premier League, a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões.