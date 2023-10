Filipe Gouveia deixa o comando técnico do Al Hazem

Felipe Gouveia está de saída do Al Hazem, da Arábia Saudita, após uma decisão tomada por mútuo acordo, em função dos maus resultados recentes.O treinador português conseguiu subir a época passada o Al Hazem ao principal escalão saudita, tendo mesmo sido eleito o melhor treinador da competição Na Arábia desde 2019, Felipe Gouveia realizou 120 jogos oficiais entre o Al Jabalain, o Al Taawon e o Al Hazem, sendo o português com maior número de desafios no país.Esta temporada, o Al Hazem ainda não tinha vencido qualquer jogo no campeonato, ocupando a última posição com apenas três pontos, fruto de três empates ao fim de nove jogos.