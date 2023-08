Filipe Gouveia recebeu o prémio de melhor treinador do ano na segunda divisão saudita

Filipe Gouveia, treinador português de 50 anos, recebeu este sábado o troféu referente à eleição como treinador do ano do segundo escalão do futebol saudita.Em 2022/23, Filipe Gouveia conduziu o Al-Hazem ao primeiro escalão do campeonato da moda, depois renovou contrato por mais uma temporada e, em 2023/24, será adversário, entre outros, de Luís Castro (Al Nassr), Jorge Jesus (Al Hilal), Nuno Espírito Santo (Al-Ittihad Jeddah) ou Pedro Emanuel (Al Khaleej).Depois de ter feito a pré-temporada em Portugal, onde defrontou Leixões, Boavista, Santa Clara e Trofense, o Al-Hazem inicia a temporada oficial na próxima sexta-feira, em casa do Al-Fayha, num jogo referente à primeira jornada da Liga saudita.Recorde-se que, no seu plantel, Filipe Gouveia conta com o também português Tozé, médio que fez a sua formação no FC Porto. O treinador, de resto, já orientou Boavista, Salgueiros, Santa Clara, Académica, Sp. Covilhã, Leixões e Vilafranquense, em Portugal, enquanto na Árabia Saudita esteve à frente de Al-Jabalain, Al-Taawon e, agora, prepara-se para a segunda temporada ao leme do Al-Hazem.