Fontes próximas de Benzema dizem que o avançado recebeu permissão do Al Ittihad para sair de Jeddah

Está o caldo entornado na Arábia Saudita e tudo por causa de... Karim Benzema. Depois de os meios de comunicação sauditas terem avançado que o francês tinha abandonado Jeddah sem comparecer à sessão de treinos na preparação para o duelo com o Al Tai (inicialmente agendado para as 15 horas de hoje mas entretanto suspenso para o dia 7 de fevereiro), uma fonte próxima do jogador veio este sábado, em declarações ao jornal 'Marca', dissipar toda a polémica.

De acordo com esta fonte, o experiente avançado tem uma lesão no pé, sofrida no último jogo do campeonato frente ao Al Nassr de Cristiano Ronaldo e companhia, e recebeu, por isso, 'carta verde' do departamento médico do clube e da própria administração para se ausentar da cidade e da concentração para o jogo.





Recorde-se que Karim Benzema foi fortemente criticado na Arábia Saudita depois da exibição acizentada que teve frente ao Al Nassr, equipa orientada por Luís Castro que acabou por golear 5-2 e distanciar-se do atual campeão saudita na tabela classificativa, colocando entre ambas uma distância de 15 pontos quando ainda faltam disputar 16 jornadas até ao final da temporada.A cumprir a primeira temporada no futebol saudita, Karim Benzema soma atualmente 15 golos e 6 assistências em 24 jogos disputados pelo Al Ittihad.